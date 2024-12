Unendo i puntini, il ricordo degli amanti del calcio e in particolare dei tifosi partenopei va a quel 29 aprile 1990. 34 anni fa, su assist del ‘Pibe de Oro’,Un successo meritato, frutto del coraggio, della sfrontatezza e della qualità di una squadra che sa reagire alle avversità - come le varie assenze pesanti a centrocampo - e rialzarsi dopo una sconfitta cocente quanto ingiusta come quella di Parma, dove la prestazione non è mancata mentre alcune decisioni arbitrali hanno lasciato l’amaro in bocca.Dopo aver strapazzato quello che alcuni avevano definitivo il Napoli ‘B’ all’Olimpico, negli ottavi di finale di Coppa Italia, grazie alla tripletta di un super Noslin, la Lazio supera a domicilio anche la formazione titolare di. Il tecnico salentino lancia un segnale chiaro e ne cambia addirittura undici nella formazione iniziale, mae straordinario anche a gara in corso, leggendo i momenti della gara e optando per i cambi al momento giusto., fondamentali per portare a casa il bottino pieno da un "Maradona" da sempre fortino difficilmente espugnabile.Nel trionfo della Lazio a Napoli ci sono tutta la filosofia, tutto il coraggio e tutte le idee di. Senza timore, ma con la convinzione e la forza di chi conosce le qualità della sua squadra e del lavoro fatto con i suoi calciatori e il suo staff, il tecnico biancocelesteUna dimostrazione di forza e consapevolezza di cui conosce il proprio valore e crede davvero nel gruppo.Una maturità che conferma quanto visto in precedenza, ma che arriva nel momento giusto, proprio quando serviva una vittoria come questa per elevare lo status di questa Lazio. Dopo il pari contro il Milan a inizio stagione e la sconfitta immeritata all’Allianz Stadium contro la Juventus, con oltre 75 minuti con un uomo in meno, questa voltaSi sa, il lavoro paga sempre, e per questa soddisfazione era solo una questione di tempo.L’olandese parte dalla panchina dopo la tripletta in Coppa Italia, ma quando viene chiamato in causa risponde presente, lottando su ogni pallone e costruendo proprio l’azione che porta al gol di Isaksen. Per quanto riguarda il danese, il gol rappresenta la ciliegina sulla torta e il giusto premio al termine di una prestazione incredibile. Al "Maradona", Gustav mostra una sfrontatezza nell’uno contro uno raramente mostrata finora e soprattutto offre un apporto straordinario in fase difensiva, rispettando attentamente le consegne di Baroni con un raddoppio costante in varie zone di campo. Un lavoro straordinario, fondamentale per la squadra, di un giocatore che finalmente maturando e sta dimostrando di aver fatto quello step in più per poter essere decisivi e fondamentale grazie al lavoro in entrambe le fasi.Il nigeriano gioca in un ruolo e sistema di gioco non propriamente familiari, affiancando Guendouzi per far fronte alle contemporaneee assenze di Rovella e Vecino. Sotto la pioggia battente del "Maradona", Dele-Bashiru risponde presente. È ovunque, spezza le linee di passaggio degli avversari e si propone a supporto di Zaccagni e Nuno Tavares a sinistra. Una prova di quantità e qualità da sottolineare per generosità e livello, contro un avversario di assoluto valore.di chi ha deciso di puntare un allenatore che dopo tanta gavetta sta dimostrando di essere pronto ad una piazza ambiziosa e pretensiosa come quella biancoceleste.Questa Lazio e coraggiosa e spavalda, in senso positivo. Ha carattere e personalità per superare le avversità e rialzarsi immediatamente. Un gruppo unito e coeso, in grado di saper valorizzare tutti. Certamente la stagione è lunga e ricca di insidie e la Lazio deve affrontare ancora moltissimi crocevia nelle varie competizioni in cui è impegnata, maAlla lunga, il lavoro, i sacrifici e gli sforzi pagano sempre e la sensazione è che questa squadra stia davvero lavorando a testa bassa tra le mura di Formello per togliersi più soddisfazioni possibili.nonostante le prestazioni negli scontri diretti e il rendimento straordinario tra campionato, Europa League e Coppa Italia. Analisi che fanno riflettere, ma che rappresentano una buona notizia per la Lazio, che potrà continuare a lavorare con poche pressioni, per provare a ottenere il massimo e continuare a recitare in silenzio il ruolo di outsider.- magari in quella più ricca di milioni e stelle, la Champions League -L’alchimia all’interno del gruppo, l’umiltà, il lavoro quotidiano e la personalità possono essere i fattori in grado di stravolgere ogni gerarchia e griglia e consentire a questa squadra di togliersi tantissime soddisfazioni.La prima grande vittoria contro una big del campionato, arrivata in trasferta e soprattutto grazie ad una prestazione straordinaria dal punto di vista del carattere, dell'aggressività e della qualità, consente alla Lazio di restare aggrappata al gruppo di testa. La stagione è lunga, è vero, ma ora: ha qualcosa in meno di alcune big del campionato, ma l'atteggiamento e l'entusiasmo possono fare davvero da traino verso obiettivi e traguardi impronosticabili a inizio stagione. La vetta è lì, a soli tre punti. Oggi, però, dopo il colpaccio al Maradona, la parola Scudetto appare meno blasfema.