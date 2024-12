Lazio, le pagelle di CM: show di Isaksen, Gila annulla Lukaku

Getty Images

: primo intervento dopo pochissimi minuti su McTominay, poi gestione soprattutto da regista aggiuntivo.: Isaksen gli dà una grossa mano per rallentare Kvaratskhelia. Non ha vita facile quando il georgiano lo punta.: fa sentire i muscoli in marcatura su Lukaku e lo tiene quanto più lontano possibile dalle zone pericolose.: gara più di gestione e controllo della difesa rispetto a Gila. Tiene la posizione e chiude gli spazi. Costretto a lasciare il campo per infortunio (17' s.t.: si cala nella battaglia lì dietro senza sbavature).

: è tornato e si vede, la fascia mancina della Lazio ritrova il suo treno che spinge fin da subito con pericolosità (48' s.t.).: tanta battaglia in mezzo al campo, riconquista più volte palla e vince duelli importanti in mediana.: corsa e qualità, è ciò che ha convinto Baroni a puntare nuovamente su di lui. Mette in mostra le sue doti proponendosi più e più volte, fino a quella traversa spaventosa che scheggia ad inizio ripresa.: molto vivace, partendo da destra rientra sul mancino e cerca a più riprese lo spunto vincente. Al 20' sfiora il gol ma Meret è bravo a dirgli di no. In più fa un lavoro difensivo degno di nota. Corona una gran partita con il gol vittoria (47' s.t.

: recupero importante, gioca come sempre a sostegno di Castellanos. In questo stadio due anni fa ritardò i festeggiamenti scudetto del Napoli ma oggi non si ripete allo stesso modo (27' s.t.: serve la sua qualità ed esperienza nei minuti finali. Ce la mette).: con il sostegno di Tavares da quelle parti potrebbe proporsi in modo differente, però è tanto lontano dalla porta.: spina nel fianco per la difesa del Napoli sia lontano dalla porta che in area di rigore. Nel gioco aereo sa rendersi molto pericoloso. Questo però riguarda neanche mezz'ora di gioco, poi si perde (27' s.t.: tre giorni fa ha deciso il match di Coppa Italia proprio contro il Napoli. Oggi entra e fa assist proteggendo palla e lanciando Isaksen in porta).

: vittoria preziosissima della sua Lazio al Maradona, restando nelle zone altissime per una lotta scudetto che non li vede assolutamente fuori. Seconda vittoria su due contro il Napoli, sia in Coppa Italia che in campionato.