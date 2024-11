Al posto della celeberimma hit di Raffaella Carrà, che risuona puntualmente all’Olimpico dopo i suoi gol, c’è un altro brano sovviene ogni volta che quel ‘ragazzino’ di 37 anni fa esplodere lo stadio, come ieri sera,, che proiettaParafrasando Vasco Rossi, la domanda che viene da farsi (e da fargli) è:Quanti te ne do? Molti meno di quelli sulla carta d’identità. Il campione spagnolo vive un’altra notte memorabile regalando alla squadra di Marco Baroni contro il Porto la quarta vittoria di fila e il 1° posto.. Una chioccia che sa essere non so da esempio per i più giovani ma ancora decisivo quando viene chiamato in causa, con gol pesanti nel finale di gara.Il rendimento di Pedro è senza dubbio uno dei tanti meriti della gestione Baroni, un tecnico che nel match contro il Porto non solo si prende la prima vittoria contro una big da quando guida la Lazio ma. Al giro di boa della fase campionato,, ma di non fare calcoli e ragionare concretamente partita dopo partite. Baroni sta sfruttando tutta la rosa, con qualche cambio tra un match e l’altro senza tener conto della competizione, trovando risposte molto positive da tutti., ci crede sempre e fino in fondo, e anche contro il Porto trova una vittoria insperata. Contro i lusitani arriva la risposta più importante di una squdra che ci crede davvero, fino in fondo, in tutto quello che fa.. Poi la festa, tutti insieme, con i tifosi, un ulteriore segnale dell’unione d’intenti e del clima straordinario che si sta respirando nello spogliatoio e nell’ambiente biancoceleste.Nel primo vero big match europeo, la Lazio lancia un segnale importantissimo. Dopo il gol subito in avvio di ripresa, la squadra di Baroni non si abbatte ma, che viene premiata col gol di Pedro.Da quando è arrivato sulla panchina della Lazio, Marco Baroni ha iniziato a lavorare con grande umiltà, consapevole - come ha detto più volte lo stesso tecnico - di essere alla grande chiamata dopo una carriera passata in provincia. In poche settimane si è calato completamente nell’ambiente biancoceleste e si sta facendo amare da tutti, costruendo una squadra che gioca un bel calcio offensivo, che non molla mai e che sta trovando meritatamente i risultati.Contro il Porto la Lazio ha dimostrato di saper giocare diversi tipi di partite, anche nella stessa gara, alternando momenti in cui spinge sull’acceleratore e si getta a capofitto in avanti, ad altri in cui sa di doversi abbassare e soffrire, ad altri ancora in cui deve invertire il trend degli eventi e ribaltare l’inerzia con forza, come accaduto ieri sera, dopo il gol di Eustaquio.Quarta vittoria su quattro in Europa League, la quinta di fila e la decima nelle ultime dodici tra campionato ed Europa. Il primo posto in coppa e il terzo in campionato, a -3 dalla vetta. Siamo ancora a novembre, in una stagione lunghissima, ma questa Lazio non vuole e non deve precludersi nessun tipo di traguardo. In. Proprio come ha fatto ieri sera contro il Porto.