Lazio, le pagelle di CM: Romagnoli al posto giusto, alla fine decide sempre Pedro

Lazio – Porto 2-1: non è chiamato a grandi interventi. Con i piedi però alterna lanci millimetrici ed errori banali in appoggio. Ringrazia la traversa su Vieira nel primo tempo.: sbroglia un paio di situazioni pericolose con chiusure tempestive in diagonale. Spinge sulla fascia solo quando serve davvero: il giallo dopo pochi minuti era evitabile. Salva comunque un gol fatto su Omorodion nel primo tempo. Un po’ troppo ruvido, ma alla fine efficace. (dal 21’s.t.: un muro nel momento più decisivo della gara. Entra con una cattiveria agonistica da far paura)

: calma olimpica in marcatura. Si fa trovare al posto giusto nel momento decisivo per segnare il gol del vantaggio.: il solito intercity, anzi meglio. Perché lui non fa mai ritardo. Sempre puntuale stasera soprattutto quando deve recuperare sulle accelerazioni e i tagli di Vieira. (dal 43’s.t.: a difesa schierata è padrone della mediana e non dà mai tempo a Varela e Galeno nemmeno di pensare la giocata da fare. Arranca un po’ invece quando deve rincorrere gli avversari per ripiegare sui contropiedi.: meno intraprendente del solito. Troppi palloni giocati all’indietro, senza guardare gli avversari. Recupera comunque una gran quantità di palloni in fase di interdizione anche in zona avanzata.

: la sua miglior versione fin qui in stagione. Anche se non è perfetto in ripiegamento sul gol del momentaneo pari. Il Porto concede spazio e lui lo sfrutta tutto con la sua velocità per mettere in difficoltà la linea difensiva. (dal 21’s.t.: ordinato nella gestione del pallone, nei momenti in cui scotta di più): ancora una volta decisivo. Segna il gol vittoria ma aveva anche battuto molto bene l’angolo da cui era nato il gol del vantaggio.: fa ammonire due avversari e si guadagna una gran quantità di falli. Quando taglia al centro col pallone crea sempre scompiglio. (dal 25’s.t.: perfetto il suo cross per il gol decisivo di Pedro.)

: fa reparto da solo e lo fa benissimo. Perfetto l’appoggio di testa per Romagnoli sul gol dell’1-0. (21’s.t.lavoro importante negli spazi, col 4-3-3, per favorire il gioco delle ali. Proprio con uno dei suoi movimenti al centro porta via l’uomo sul taglio di Pedro, in occasione del gol): altra prestazione di grande personalità della sua squadra, al cospetto stavolta di una big d’Europa. Non perde la calma sul pari e il suo coraggio alla fine paga, grazie alla lucidità dei suoi uomini fino alla fine.