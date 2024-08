Laziomania: dov'è quello "10 volte più forte di Greenwood"? Missione ridimensionamento completata

Dal fax alla PEC, sono cambiati gli strumenti del calciomercato ma non è affatto il modus operandi di un club biancoceleste che completa una missione di ridimensionamento attuata a inizio estate. L’ultima giornata è emblematica e fotografa perfettamente l’operato di una dirigenza che ha operato in maniera per molti versi inspiegabile, contecnici e dello spogliatoio e soprattutto senza quella dose necessaria di lazialità all’interno dello spogliatoio.con calciatori che hanno militato in piazze con meno pressione e sono espressi a buoni livelli per brevi periodi. Scelte mirati di una dirigenza e una proprietà che confermano la mancanza d’ambizione e una ridimensionamento evidente con un bilancio che non può che essere negativo.Un film già visto e il solito copione scritto da una società che continua a scegliere di galleggiare nella mediocrità più assoluta.Il grande colpo tanto atteso non è arrivato. Quell’acquisto in grado di infiammare la piazza è rimasto un sogno di mezza estate dei tifosi, che ancor una volta hanno letto e ascoltato tanti nomi senza vedere concretizzarsi le trattative. Quello che più su tutti aveva acceso la fantasia dell’ambiente biancoceleste è statoParole volate via col vento e Lazio che si ritrova a fine mercato senza il sostituto di Luis Alberto e un calciatore di grande qualità in grado di garantire quel guizzo con classe e fantasia quando serve.Con la cessione di Cataldi, inoltre, la Lazio si ritrova anche a corto numericamente, anche alla luce delle condizioni tutte da verificare di Castrovilli, con praticamente l’obbligo di reintegrare un esubero tra Basic e Akpa-Akpro dopo non essere riusciti a piazzarliIl profilo fondamentale, che sarebbe servito come il pane a questa squadra, ma che non è arrivato.Le prime due uscite di campionato hanno evidenziato la carenza di qualità a disposizione di questa Lazio e di Marco Baroni.del brasiliano e soprattutto dello spagnolo. Un errore da matita blu in sede di mercato della società che la squadra rischia di pagare caro. Certamente, spunto e velocità in diverse zone del campo, quello che è mancato con Sarri prima e Tudor poi quando la squadra pagava una manovra troppo prevedibile e la mancanza di quelle caratteristiche necessario per saltare l’uomo e creare superiorità numerica., che restano delle grandi incognite dal punto di vista fisico e della continuità in una stagione che sarà lunghissima, gli altri calciatori arrivati in casa Lazio rappresentano scommesse o poco più per un club come quello biancoceleste. Parliamo die poco altro, attesi dalla prova del nove nella loro carriera e che dovranno dimostrare il loro valore e di saper reggere la pressione in una piazza calda come quella laziale. Troppo poco per una squadra che ha perso dei pilastri dal punto di vista tecnico-tattico e soprattutto di personalità e temperamento comedi una squadra che è apparsa senza mordente e a cui il mercato non ha regalato giocatori con curriculum importante (ed esperienza in grandi piazze) e spiccata personalità, se non per quanto riguarda l’ultimo arrivato Gigot.Dopo il successo contro il Venezia avevamo parlato della necessità evidente di andare a prelevare un difensore per rinforzare un reparto che in quel momento poteva contare su quattro elementi confisici accusati dallo spagnolo nel giro di poche settimane dall’inizio della stagione. Nelle ultime ore di mercato la società ha deciso diche ne hanno condizionato l’impiego e il rendimento. Un, considerando che ora la momento gli unici in grado di garantire continuità dal punto di vista della tenuta fisica. Cosa che Casale poteva assicurare.La cessione del centrocampista classe 1993 dolorosa perché va a toccare il vero capitano e leader. Se da una partedopo un lungo percorso con tutta la trafila nelle giovanili fino al sogno della prima squadra biancoceleste. Senza dimenticare che dal punto di vista tecnico, il classe 1994 poteva rappresentare una validissima alternativa in una stagione che vedrà la Lazio protagonista su più fronti. Prima la fascia da capitano, poi la cessione. Ancora una volta scelte societarie se non con l’obiettivo di eliminare la lazialità dallo spogliatoio. UnaCon la lunga lettera sui social, Cataldi ha salutato la Lazio e i laziali, che nei commenti hanno ricambiato l’affetto e sottolineato come il colpevole di questa vicenda non sia il centrocampista romano.che priva la squadra di un pilastro e soprattutto di uno dei pochi che nei momenti di difficoltàA poche ore dalla partita contro il Milan, nell’ambiente biancoceleste la delusione per l’ennesimo mercato fallimentare è evidente., oltre ad una questione numerica, ed effettuato un vero e proprio ridimensionamento., per difendere soprattutto il proprio operato, o preferirà - come fatto anche al Verona a gennaio - lasciar correre e lasciare che il corso degli eventi prenda il sopravvento. Pur consapevoli che sarà una