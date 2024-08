Calciomercato/Ac Milan

Milan: Fonseca convoca Camarda per la Lazio

25 minuti fa



Novità in casa Milan, con Paulo Fonseca che ha deciso di convocare Francesco Camarda per la sfida di domani sera contro la Lazio, in programma a Roma alle 20.45. L'attaccante classe 2008 non è l'unico giocatore del Milan Futuro: chiamati anche Zeroli, Bartesaghi e Cuenca.



L'allenatore rossonero, che deve rialzare un Milan che ha pareggiato all'esordio con il Torino e perso al Tardini di Parma alla seconda giornata, in attacco ha la coperta corta: out per infortunio Morata, mentre Abraham non è ancora disponibile. Jovic, invece, non è partito per Milano per ragioni di mercato e per un problemino fisico (lombalgia).