, e ogni cosa girava al posto giusto. Sono bastate due trasferte di Milano, un rinforzino di preparazione, qualche tensione, qualche crepa.. E col Lecce rigore contro, poi si va sopra con Immobile, poi un pressing da fermo tra Ciro e Felipe + squadra svogliata e si prende il pari allo scadere del primo tempo. Pareggio che però il Lecce aveva già meritato ampiamente. Essere laziali è così: qualche settimana prima furoreggi a Napoli contro i campioni d’Italia, a metà maggio annaspi contro il Lecce in casa.L’unica cosa che salvo della Lazio è un troncone di secondo tempo. Il secondo gol, palla persa in uscita orrida di Luis Alberto, Milinkovic che non spende un fallo sacrosanto (per l’ennesima volta, sta diventando un maestro Jedi nell’annullare la sua Forza per far passare l’avversario, si smaterializza proprio) e via col secondo gol.fa perdere tutto il tempo che si poteva al Lecce (ci sta, gioco delle parti, tanto padre tempo avrà il suo corso), il gioco si spezzetta. La Lazio finalmente ha un sussulto, e sale di tono, va più forte, comincia a far paura per quanto finalmente ci sta provando. Pensate, al 70’ aveva fatto 2 tiri, poi chiude con 6 nello specchio ma 20 tentati.lo stop sulla prima è da rivedere 100 volte, il tiro sulla seconda idem) ma il palo lo ferma. Essere laziali è così: dobbiamo recuperarla per forza, e tutto gira storto.della settimana che trovano eco e riverbero in una partita che sembra maledetta come quella dell’andata.- Partiamo da là: Milinkovic, che fa una prestazione brutta, l’ennesima, comincia con Luis Alberto ad alzare il motore senza benzina, solo nervi, e rabbia e volontà. No forze, solo cuore. Luis Alberto, mente del primo gol, prova ad ispirare, sulla fascia sgasa a dovere Pellegrini (perché gente che va a 2 all’ora, sulla fascia sbagliata, pure tu ti ci metti), la Lazio ci prova. Solo che, troppo bello il tiro di Pedro e troppo difficile da sopportare lo stonck del palo.. La nostra immagine, come quando insegue Blin, perché siamo noi arrabbiati, noi che non ci devi far perdere tempo, noi che non ci vediamo più dalla fatica, dalla stagione, da giocano sempre gli stessi, dalle fisse di Sarri e da Marcos Antonio che a contrasto ha la consistenza del sogno Champions, evapora., teso, forte per fortuna, un suo regalo alla nostra stagione, che mette in crisi tutti, si impenna, essere laziale è ilEssere tifoso di calcio è così, una specie di porta che collega la vita e la settimana ad un rettangolo verde illuminato a giorno, ad un pallone che sembra troppo lento, sconfitto., ma per come sta messa questa squadra, fragile, sulle gambe, isterica, spompata, derelitta, bella, pazza, per come siamo messi noi fragili, sulle gambe, isterici, spompati, derelitti, belli, pazzi, non sappiamo e non sapremo fino alla fine se sarà grande come quel macigno che un pallone lentissimo ha spostato da un cuore