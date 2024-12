, che per la prima volta in carriera - da professionista - sigla più di un gol in una sola gara,, dove attende la vincente diNon uno, né due, ma bensì tre reti per l’olandese classe 1999, che si prende la scena e riscatta un inizio di stagione con meno luci e più ombre. Dopo i gol nelle vittorie contro Genoa e Torino, nel big match contro il Napoli,, su imbeccata di tacco di un. Per lo spagnolo, invece, sono finiti gli aggettivi per elogiare un, che continua a dimostrarsi tale.Rialzarsi e rialzare la testa dopo lo scivolone di Parma - nel risultato, condizionato pesantemente dall’operato del VAR e non certamente nel gioco - era tutt’altro che semplice.e conquistando una qualificazione preziosissima, contro un avversario tosto.Nella notte dell’Olimpico, le risposte più importanti le offreattraverso la prestazione della sua squadra.Entrambe le squadre optano per un ampio turnover, con una grande differenza:. E il campo lo dimostra, con una squadra che trova persino inIl terzino albanese, fuori dalla lista campionato e dalla lista Europa League, torna in campo per la prima volta dopo oltre 3 mesi da quel Lazio-Milan del 31 agosto e disputa una prova da applausi, fermando l’iniziativa avversaria e partecipando in maniera attiva e decisiva alla manovra.come quello proposto, premiano Marco Baroni, che riceve risposte super positive anche da un calciatore come Hysaj, fuori dai piani e in fondo alle gerarchie. La prova del terzino è emblematica:Probabilmente la Coppa Italia non era la priorità di un Antonio Conte che continua ad adottare una stucchevole strategia volta ad abbassare le aspettative in tema di lotta per lo Scudetto e corsa al titolo.. E certamente l’uscita di scena in Coppa Italia in questo modo non rappresenta un motivo di vanto.Dal canto suo, la Lazio porta a casa una qualificazione importante, che consente di alimentare il sogno della vittoria finale.. Una competizione da non sottovalutare, soprattutto considerando l’alchimia creata da Baroni e le continue rotazioni che consentono in una serata come quella dell’Olimpico, contro la capolista della Serie A, di poter rinunciare ai vari Provedel, Romagnoli, Nuno Tavares, Guendouzi, Castellanos e Dia e portare ugualmente a casa la vittoria.Lì davanti, finalmente si prende la scena. Nelle primo terzo di stagione, tra Serie A ed Europa League, le prestazioni nel ruolo di centravanti non avevano convinto, con l’ex Verona che pativa il dominio costante del gioco da parte della Lazio, che a differenza dell’esperienza in gialloblù non gli offriva spazi in ripartenza per poer far male. Contro il Napoli,Trascinata da entusiasmo, qualità e idee del suo allenatore,. L’unico piccolo neo resta il centrocampo, dove le assenze di un paio di elementi della rosa possono pesare molto per Baroni.A proposito di questo, la squalifica di Rovella e l’assenza del centrocampista ex Monza al Maradona sarà il vero banco di prova per questa squadra, che deve rinunciare al suo faro.. Una prova importante per misurare le ambiziosi di questa squadra in campionato e nuova tappa di un percorso sorprendente, che può regalare nuovi colpi di scena da qui al termine della stagione.