Coppa Italia: Lazio-Napoli LIVE alle 21

In scena il primo atto. In attesa dello scontro diretto previsto allo Stadio Maradona per domenica sera, questa seraallo Stadio Olimpico di Roma ladi Marcoaffronta ildi Antonio, neglI biancocelesti, pur da teste di serie, si trovano ad affrontare la capolista attuale del campionato, reduce però dalla scorsa annata disastrosa che l'ha costretta ad iniziare il cammino nella coppa nazionale partendo dai preliminari estivi: si preannuncia ampio turnover per i partenopei, mentre i capitolini, pur proseguendo con le rotazioni ragionate della rosa, dovranno far fronte all'emergenza a centrocampo. Chi passa il turno troverà nei quarti la vincente della sfida in programma giovedì 19 dicembre a San Siro tra

Lazio-NapoliMandas; Marusic, Gigot, Patric, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Dele-Bashiru, Pedro; Noslin. All.: BaroniCaprile; Zerbin, Rafa Marín, Juan Jesus, Spinazzola; Gilmour, Folorunsho; Ngonge, Raspadori, Neres; Simeone. All.: ConteLuca Pairetto (Nichelino)