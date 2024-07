Laziomania: ode a Re Ciro Immobile, bomber dei record e ultima bandiera a difesa della lazialità

Alessandro De Felice

15 minuti fa



“Goodbye my lover, goodbye my friend, you have been the one, you have been the one for me”. Unico. Un simbolo, un’icona per grandi e piccini. L’idolo dei bambini e un riferimento per gli adulti. Se è vero che i calciatori sono i supereroi dei bambini, i piccoli laziali si apprestano a salutare quello che è stato molto più del bomber e capitano.



Come alcune delle più grandi storie d’amore anche quella tra la Lazio e Ciro Immobile è giunta ai saluti. Un rapporto viscerale tra il club e un calciatore e un uomo che ha incarnato i valori della storia ultracentenaria della società capitolina.