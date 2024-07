Angeloha parlato oggi in conferenza stampa a Formello. il direttore sportivo della, a margine della presentazione ufficiale di Tijjani Noslin, ha spiegato le situazioni di, chiarendo le strategie di mercato della società:"Della sua situazione ne ho sentito parlare, ma sono abituato ad agire quando ci sono le carte e le richieste ufficiali. Laddove arrivasse una richiesta da un club che vuole Immobile ne parleremo. Le interlocuzioni i sé e i ma lasciano il tempo che trovano. So che c'è questa evenienza e figuriamoci se difronte a un giocatore che ha fatto la storia di questo club non prenderemo in seria considerazione ogni situazione. Io sono pragmatico e per questo non intendo rispondere a ipotesi. Sarò più preciso di fronte a situazioni formali Il giocatore non ha chiesto nulla al club. Sotto la mia gestione nessuno è stato messo alla porta. Chi è andato via lo ha fatto di propria volontà. Se Immobile vorrà andare via ce lo dirà. Io spero con tutto il cuore che possa rimanere, perché ho stima nell'uomo oltre che del calciatore. Ma come ho detto prima dobbiamo ragionare solo su dati oggettivi".

"Tavares ci interessa molto. C'è corrispondenza tra le società e ieri abbiamo trovato un accordo, ma bisogna mettere d'accordo anche tante altre componenti, con il calciatore, l'entourage. Sono comunque fiducioso. Ci sono grandi possibilità che venga qui. Greenwood lo stavamo trattando già lo scorso anno. Siamo ancora in contatto con il Manchester, anche se ci sono azioni di disturbo tipiche del mercato. Dico solo che "i consigli del diavolo se li mangia la volpe. E io non sono il diavolo"."Il ricambio generazionale è partito già dallo scorso anno in realtà. Sono già una decina i calciatori nuovi arrivati, tutti per iniziare un nuovo percorso. I cicli si basano su due-tre anni, ma poi quali saranno i risultati non posso saperlo ora. Dissi che ci dovevamo ispirare a modelli di società come il Bologna o l'Atalanta e mi assumo tutte le responsabilità. Resto convinto del lavoro che stiamo facendo. Vedremo poi, sulla base di quello che dirà il campo, se avremo fatto qualcosa di buono o meno. Io dico che dobbiamo supportare questi ragazzi".

"C'è stato chi ha detto cazzate sui costi dei giocatori. Il prezzo di un calciatore lo fa la richiesta che ha sul mercato. Su Noslin c'era il Torino, per esempio, che aveva anche fatto un'offerta superiore alla nostra. Ma il ragazzo alla fine ha voluto seguire l'allenatore. Purtroppo c'è gente che non ha nulla da fare se non dire stupidaggini sul lavoro degli altri"."Vediamo strada facendo. Incedibili è un parolone: qui nessuno lo è. Ci premeva però mettere subito il nuovo allenatore nella condizione di partire con tutti gli effettivi. Ora vediamo come sistemare la questione dei terzini sinistri ma possiamo affrontare il ritiro nella migliore delle condizioni. Vediamo poi se e come potremo migliorare strada facendo. Baroni prevede un gioco con interscambiabilità di ruoli e credo che ad oggi l'organico sia già più che sufficiente. quest'anno ho avuto le possibilità di operare subito sul mercato

"Sono 30 anni che faccio questo mestiere. Contestazioni ci sono state ovunque sono stato. Ognuna di queste è uno stimolo a fare sempre meglio. Viviamo in uno stato democratico ed è lecito contestare. Anzi quella dei tifosi della Lazio è stata anche molto civile. Mi auguro di riuscire a smentire con i risultati sul campo le colpe che vengono additate alla società. C'è tutta la dedizione e la professionalità che serve per costruire un futuro importante, con gente che non si debba servire della Lazio, ma che sia al servizio della Lazio. Tutto quello che si fa deve essere fatto per il bene della Lazio. Quando ci sono le critiche non me la prendo a male. La critica aiuta a migliorarti".