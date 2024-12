. Un cassetto dei ricordi da eliminare per sempre.. Una gara che sarà una vera e propria finale per questa Lazio e che potrà fare da spartiacque per il prosieguo della stagione della squadra di Baroni. Dopo una notte gelida di dicembre, una di quelle da dimenticare. Una serata in cui l’Olimpico è stato testimone di un temporale nerazzurro che si è abbattuto con violenza e ha lasciato il segno.per non rischiare di incappare in un vortice negativo che può rovinare quanto di più che buono ha fatto finora.È stata una di quelle partite in cui il destino si diverte a voltarti le spalle proprio quando pensi di potertela giocare fino alla fine.per chi ancora lo ricorda con affetto.dopo un’altra vittoria della squadra Baroni. La Lazio ha approcciato la gara con coraggio, fiducia e un’anima che sembrava capace di tenere testa ai campioni d’Italia. Ma poi, come in una sceneggiatura crudele, gli episodi hanno cambiato tutto., che ha spezzato l’equilibrio come un fulmine a ciel sereno. Il VAR conferma, Calhanoglu segna, e il mondo crolla.. Poi è arrivato il raddoppio di Dimarco, un colpo secco che ha fatto tremare la terra sotto i piedi dei ragazzi di Baroni. Al rientro dagli spogliatoi, l’Inter non ha fatto sconti. Barella ha dipinto un eurogol al 51’, Dumfries ha sfruttato un assist perfetto di Bastoni e, come un martello, ha inchiodato il quarto gol.. Carlos Augusto e Thuram hanno completato l'opera.. Quattordici vittorie e tre pareggi in casa e un'imbattibilità che durava da marzo prima di questa batosta parlano chiaro:. Nonostante le dimensioni di una sconfitta che entra negli annali segnando record negativi. Non si può sempre vincere, e questo sogno scudetto che a tratti sembra sfiorare l’immaginazione, in fondo, non è mai stato un obiettivo concreto e reale.Ma nonostante il naufragio, l’Olimpico ha continuato a cantare., gemelli volati via troppo presto, e il sostegno incessante della Curva Nord hanno scaldato il clima e sostenuto la squadra, indipendentemente dal risultato., ha urlato lo stadio, con una passione incrollabile.Ora, però, è il momento di dimostrare che questa non è una squadra che crolla alla prima difficoltà. E che la debacle contro l'Inter è solo frutto di una serata storta, da cancellare immediatamente.Nello 0-6 dell'Olimpico, non si possono nascondere gli evidenti meriti di una Inter che manda in gol sei giocatori diversi e dimostra una qualità straripante., ma sbaglia -sapendo di farlo - quando continua a nascondersi.. Il campo parla chiaro: la sua squadra è la favorita numero uno per la vittoria finale, senza se e senza ma.Baroni lo sa, è un uomo di calcio e da tale non si è nascosto dietro ad un dito, addossandosi colpe che vanno ben oltre i suoi reali errori: “Mi assumo io la responsabilità della sconfitta”, ha dichiarato, dimostrando quella leadership che serve nei momenti bui. La difesa era un’emergenza totale, senza Romagnoli, Gila e con Gigot in difficoltà e in campo poco più di 20 minuti prima di uscire all'intervallo, anche lui per problemi fisici. Con la sua umiltà e il coraggio di prendersi le responsabilità,, senza drammi, perché questo gruppo ha dimostrato di meritare ogni applauso ricevuto finora. Perché nella sconfitta si vede il carattere, e questa squadra ha già dimostrato di averne tanto.L’Olimpico è ferito, ma non piegato. E la Curva Nord che canta nonostante la pesantissima sconfitta è un segnale forte dell'ambiente di apprezzamento e gratitudine nei confronti di questa squadra. "Siamo sempre con voi", gridano i tifosi mentre applaudono i giocatori sotto la curva provano a chiudere scusa. Ma non c'è tempo per le chiacchiere. L'Inter deve essere già in archivio. Ora umiltà e lavoro. Al Via del Mare di Lecce, sabato sera,