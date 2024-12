Lazio-Inter, le pagelle di CM: Dumfries distrugge Tavares. Barella, che magia

Getty Images

: Mai seriamente impegnato.: Lavora a cerniera insieme a Dumfries e contengono le folate di Tavares e Zaccagni. Esce perché ammonito.(Dal 1’ s.t.: A destra si lavora sulla continuità, esce Bisseck ed entra lui, ma il risultato è identico: Tavares e Zaccagni non sfondano).: La storia è sempre la stessa, quando torna all’Olimpico da ex viene sommerso di fischi dall’inizio alla fine ma sortiscono l’effetto opposto, l’olandese non piega le spalle ma si carica.: Qualche sbandata iniziale sulle accelerate di Isaksen, una di queste gli costa anche un giallo, forse eccessivo. Ma parliamo minuzie, per il resto è sempre li a fare il suo e indovinate un po’… Sì, sforna un altro assist.

(Dal 18’ s.t.: Primo gol in nerazzurro per Carlos Augusto, si è sbloccato anche lui e lo ha fatto con un grandissimo gol: un controllo per aggirare l’avversario e poi il tocco morbido a beffare il portiere in uscita).: Sovrasta Gigot nel gioco aereo e conquista il calcio di rigore. Piedino morbidissimo sul 2-0, quando pesca Dimarco con un cross al bacio solo da spingere in rete. Potrebbe schiacciare un po’ il freno e invece spinge ancora e su cross di Bastoni piazza il colpo di testa del 4-0-: La grande maturità sta nel capire tutto che è una di quelle serate tutte intensità e sacrificio. Vicino a Bisseck e Dumfries per contenere lo strapotere fisico di Tavares. Dopo il doppio vantaggio inizia a divertirsi anche lui e quando riceve da Calhanoglu mira l’angolino per realizzare un gol capolavoro. Esce precauzionalmente per un problemino agli adduttori.

(Dal 30’ s.t.: Thuram gli confeziona un grande assist ma spreca calciando alto).: Pedro lo fa letteralmente impazzire in entrambe le fasi e lui inizia a innervosirsi. Stringe i denti, resta in piedi, si becca un’ammonizione che gli fa girare le scatole, ma quando si presenta dagli undici metri dimentica tutto, anche di aver sbagliato il rigore contro il Napoli, e torna cecchino. Suo anche il passaggio con il mirino per Barella.(Dal 18’ s.t.: Entra a risultato acquisito e gioca con la testa tranquilla).: Parte a bassa frequenza e accelera con una conduzione che lascia estasiati. Impreziosisce la sua gara anche con l’assist per Thuram.

: Arriva dalle retrovie con gli occhi cattivi di chi vuole far go a tutti i costi, così sul cross di Dumfries ci mette il piattone e va sul sicuro. Suo anche l’assist per Carlos Augusto, che chiude il match.(Dal 36’ s.t.: Gioca per lo più spalle alla porta, ma Patric non riesce mai a limitarlo perché di fatto il francese tiene palla quando e quanto vuole, per far salire la squadra e rifiatare i compagni. Nel finale si incunea tra due avversari e chiude la partita calciando sul primo palo.: Tracce sparse del vero Lautaro, inizia a muoversi con maggiore forza nelle gambe, lo vedi quando abbassa il baricentro sulla palla per difenderla e sgusciare. L’azione del gol di Dimarco nasce da un suo grande lavoro a metà campo. E che bello il tunnel di tacco a Tavares.

: Alla vigilia, quella contro la Lazio, sembrava essere la gara più difficile della stagione. È stata un dominio nerazzurro di gioco, idee e gol. Che Inter, la sua Inter!