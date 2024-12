Una vittoria da big. Sporca, sudata, complicatissima. Un guizzo nel finale, quando ogni speranza sembrava ormai svanita.. Sotto l’albero, la Lazio di Marco Baroni trova quasi inaspettatamente in tre punti sul campo di un Lecce coriaceo e mai domo, capace di reagire e approfittare di una squadra biancoceleste stordita sfiorando l’impresa di portare a casa un risultato positivo nonostante un uomo in meno per oltre un tempo.Il successo della Lazio è inaspettato non per il valore delle due compagini, nettamente differente sulla carta, ma per quanto visto in campo. La formazione di Giampaolo, reduce dal successo sul Monza nello scontro diretto e capace di fermare proprio al Via del Mare la Juventus,Quella in campo a Lecce è una squadra impaurita e senza le solite certezze che l’hanno contraddistinta in questa stagione, qualsiasi stadio, avversario e competizione sia.. A Lecce, i biancocelesti producono una buona mole di gioco, senza riuscita a capitalizzare le occasioni create.La vittoria di ieri sera è una di quelle che in passato difficilmente sarebbero mai arrivate.e non riesce a scrollarsi di dosso quella sensazione di incubo vissuto ad occhi aperti pochi giorni prima.Non è un caso see consentono alla formazione di Baroni di appoggiarsi sulle loro spalle nei momenti più difficili. È proprio l’argentino a costruirsi e poi trasformare il rigore dell’1-0, propiziando l’espulsione di Guilbert.Il ‘braccino’ della Lazio post Inter è ancor più evidente nel secondo tempo, dopo il gol di Tete Morente. Con un uomo in più e la forza di rimettere la testa avanti, i capitolini trovano la forza di reagire ma senza quella convinzione e cattiveria agonistica necessaria sottoporta.. La fotografia del cuore gettato oltre l’ostacolo da questa squadra.La rete di Marusic consente alla Lazio di vincere, muovere la classifica e ritrovare un po’ di serenità e autostima perse contro l’Inter. Non del tutto.. Ma la sfida di Lecce, sul campo di una squadra in salute, rappresentava un crocevia fondamentale per dimostrare che il capitolo Inzaghi, Inter e 0-6 è già il passato.Il successo di misura - l’ennesimo - conferma che quella di Baroni è una squadra che sa vincere anche partite ‘sporche’, quelle che non meriti di portare a casa, una qualità fondamentale per essere grandi.che sta disputando la squadra di Baroni, chiamata ad un dicembre di straordinari da chiudere con l’esame di maturità più importante.Sabato prossimo all’Olimpico arriva. Non la più attrezzata, ma quella con maggiore entusiasmo e rodaggio. Il test ideale per la Lazio, che dovrà giocare con il coltello tra i denti e con la voglia di strappare un risultato importante per ribadire le proprie ambizioni d’alta classifica in questo campionato.Il modo migliore per provare a scrollarsi definitivamente le tossine dopo lo 0-6 contro l’Inter e accelerare per uscire dal tunnel. Errori individuali, ‘braccino’ e paura non sono assolutamente ammessi contro una squadra che non perdona e ti punisci alla prima occasione.. La prova di maturità per verificare al giro di boa a che punto è questa squadra.Sotto l’albero la Lazio trova i tre punti, ma scoprirà molto di più su di sé dopo Natale. Cos’è e cosa vuole essere?. Il ‘dentista’ e l’aspirante ‘grande’: l’incrocio perfetto per capire se la squadra di Baroni è guarita dopo la brutta caduta o se il pesante ko con l’Inter ha lasciato un segno indelebile.