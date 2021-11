Jurgen Klopp non ha preso benissimo la scelta di Diego Simeone di non stringergli la mano al termine di Atletico Madrid-Liverpool. Ieri, dopo la partita, ha commentato così il modo di fare del collega: "Non voglio arrabbiarmi per la mancata stretta di mano. Commettere un errore è ok, ma si deve imparare. Anche io non ho avuto una bella reazione. Se lui non vuole una stretta di mano non gliela do, ci sono tante altre persone a cui posso stringere la mano in questo pianeta e la darò a loro".



Insomma, pace ma non troppo. Solo l'ultima, questa, di liti tra gli allenatori. Che spesso si fanno trascinare dall'emotività della partita e perdono le staffe. Anche uno contro l'altro, anche in Serie A. Da Sarri contro Mancini a Mourinho contro Conte: nella nostra gallery dieci litigi che sono passati alla storia.