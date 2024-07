Le Fee è arrivato a Roma: visite mediche e firma sul contratto, tutte le cifre

Da giorni il neo-direttore sportivo Florent Ghisolfi stava lavorando per strappare il sì del Rennes per la cessione die, nel corso della serata di ieri, è arrivata l'accelerata definitiva che ha sbloccato l'affare.De Rossi lo aspetta a Trigoria, il primo colpo della sua nuova Roma è ormai chiuso.

ROMA, CHI E' ENZO LE FEE

Proprio pochi minuti fa il calciatore è arrivato a Fiumicino e si sposterà a Trigoria per le visite mediche di rito e la firma sul suo nuovo contratto. Ad accoglierlo era presente anche il neo direttore sportivo giallorosso Florent Ghisolfi, che ha rilasciato una breve battuta alla stampa presente all'aeroporto, riportate da Vocegiallorossa: "Enzo è felice di venire a Roma. Penso che siate qui per accoglierlo. Vedrete che il suo arrivo sarà una cosa molto molto buona per la Roma. Vi lascio, vi lascio accoglierlo".