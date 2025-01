Getty Images

Le Fee lascia la Roma, affare fatto con il Sunderland: formula e cifre

Gabriele Stragapede

2 ore fa

8

E’ ormai giunta alla fine, almeno per quanto riguarda questa stagione, l’avventura alla Roma di Enzo Le Fee, centrocampista 24enne arrivato in estate dal Rennes per 23 milioni di euro, ma che non si è integrato nello scacchiere di Claudio Ranieri. Nei primi mesi nella Capitale ha totalizzato appena dieci presenze, di cui sei da titolare, collezionando, però, solo 460 minuti. Nelle ultime sette di campionato è rimasto in panchina per sei partite: un segnale di come non sia al centro delle scelte di Ranieri. E così Le Fee saluta la Capitale.



ADDIO – Enzo Le Fee lascia la Roma: il centrocampista andrà a giocare con il Sunderland che aveva sorpassato il Betis Siviglia nella giornata di martedì, come riporta Sky Sport. Il club inglese ha definito l’operazione che porterà il classe 2000 in Inghilterra sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo a 23 milioni di euro nel caso in cui i Black Cats tornassero in Premier League. Il calciatore francese (che, in caso di riscatto, firmerà fino al 30 giugno 2029) partirà nelle prossime ore con un volo privato per iniziare la sua nuova avventura in Inghilterra.