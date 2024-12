Le Fée si racconta: "Mio padre è finito in carcere quando avevo 5 anni. Questa estate mi voleva il Torino"

. Il centrocampista dellaha raccontato il suo rapporto col padre che è andato in prigione quando lui era piccolo: "È finito in carcere quando avevo 5 anni con l’accusa di omicidio. Mia mamma scelse di non dirmi la verità ma non capivo. Saltavo gli allenamenti del mercoledì per andarlo a trovare e alcune volte tardavo alla convocazione della partita. Era in prigione per piccole cose fatte da ragazzo e per un omicidio che ha sempre negato. Aveva coperto degli amici avevano bisogno di nascondere un cadavere ed è finito accusato anche lui. Per la famiglia e gli amici avrebbe fatto di tutto.. Doveva dei soldi e li ho pagati io per chiudere questa storia. Tre giorni dopo ho scoperto che si è suicidato per questi debiti. Quando lo raggiungerò torneremo a sorridere insieme".

- Le Fée non sta trovando spazio con Claudioma ha speso belle parole per il nuovo tecnico giallorosso: ". Ha allenato anche in Francia e non ho barriere linguistiche con lui. Questo mi aiuta ma è un allenatore non fa favori a nessuno. Mette in campo chi merita quindi devo lavorare duro". Poi su De Rossi e il passaggio alla Roma di luglio: Quest'estate non avevo intenzione di trasferirmi, mi sentivo bene a Rennes anche se ho avuto un po' di difficoltà nel sentirmi a casa. La prima volta che ho parlato con De Rossi, abbiamo fatto una video chiamata, si è percepita subito la sua umanità. Per me è davvero un punto essenziale, prima di parlarmi sul campo devi parlarmi a livello umano perché ho bisogno di avere quella connessione.. Appena siamo entrati in campo e siamo passati davanti ai tifosi ho avuto i brividi, hai l'impressione di entrare dentro ad un'arena. Poi sono entrato in campo, ho giocato 15 minuti e mi sono fatto male».

- Enzo Le Fée è molto amico di Manu. I due centrocampisti hanno condiviso diverse esperienze nella nazionale francese giovanile. E si sono ritrovati alla Roma questa estate: ««Quando ho letto che poteva venire alla Roma gli ho mandato un messaggio, ma non ho ricevuto risposte. Poi ho visto l’annuncio ufficiale sul profilo Twitter del club e l’ho chiamato. Sono contento di essere in una squadra con tanti centrocampisti. Non vedo concorrenza con lui ma penso che la Roma potrebbe avere un centrocampo tutto francese.. Abitiamo a due minuti e con Ndicka abbiamo formato un trio».