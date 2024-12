Roma, Ranieri su Pellegrini: "E' splendido, ma solo da metà campo in su"

Getty Images

Lorenzosulle montagne russe, anche per Claudio. Il tecnico della, che aveva parlato in termini entusiastici della propensione offensiva del suo capitano paragonandolo a Lampard tra i giocatori allenati in carriera, è tornato sull'argomento spiegando per quale motivo non l'ha utilizzato contro l'Atalanta:"Lorenzo è un giocatore splendido da metà campo in avanti. Ha tiro, gol, sa fare passaggi. Si allenano tutti insieme per avere la possibilità di scegliere qualsiasi giocatore.".

Di Pellegrini, Ranieri ha detto anche che è troppo introverso per essere romano. Il rapporto tra i due è limpido, ma la gestione del capitano in questo secondo viaggio insieme in giallorosso è di difficile lettura. Per il momento, anche il giovane Pisilli sembra davanti a lui nelle gerarchie.