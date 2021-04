CHI SOGNATE PER LA VOSTRA SQUADRA PER IL FUTURO? AVETE DUBBI, RICHIESTE O DOMANDE? FATELE QUI NEI COMMENTI O SUL NOSTRO CANALE, LE LEGGEREMO IN DIRETTA​

Appuntamento fisso, come ogni lunedì.torna anche oggi in diretta sua partire dalle 18.30 per fare il punto insieme ad Emanuele Tramacere e al direttore Stefano Agresti. E a tanti ospiti.Si parlerà die didecisive sia nella corsa Champions che nella corsa salvezza, ma inevitabilmente anche del caos Superlega che ancora non accenna a placarsi. Ne parleremo insieme all'ex dirigente dell'Inter, con cui commenteremo anche la corsa scudetto, ma anche con, ex presidente della Juventus con cui si dibatterà anche dei problemi in campionato della squadra allenata da Andrea Pirlo. E infine il mercato, come sempre protagonista e un focus anche sul Como, che finalmente ha centrato la promozione in Serie B dopo una lunga cavalcata.Che dire di più: vi aspettiamo alle 18.15 sul nostro canale Twitch