Le prime pagine dei giornali di oggi, lunedì 16 settembre 2024 GALLERY

Le prime pagine dei giornali di oggi, lunedì 16 settembre 2024

Oggi i posticipi Parma-Udinese e Lazio-Verona chiudono la quarta giornata di campionato in Serie A. Con la vittoria per 4-0 a Cagliari il Napoli di Conte è primo in classifica anche grazie ai pareggi di Inter e Juventus, impegnata domani contro il PSV in Champions League. Il Milan gioca a San Siro contro il Liverpool, mercoledì i campioni d'Italia fanno visita ai campioni d'Inghilterra del Manchester City di Guardiola. Nella gallery le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, lunedì 16 settembre 2024.