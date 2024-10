Inter-Juventus 4-4 e Roma-Fiorentina 5-1 ieri sera hanno chiuso la nona giornata di campionato in Serie A: il Napoli è primo in classifica con 4 punti di vantaggio sull'Inter campione d'Italia.Domani parte il turno infrasettimanale con Cagliari-Bologna, Lecce-Verona e Milan-Napoli.Mercoledì sono in calendario Empoli-Inter, Venezia-Udinese, Atalanta-Monza e Juventus-Parma.Giovedì si chiude con Genoa-Fiorentina, Como-Lazio e Roma-Torino.Intanto stasera si gioca il posticipo della Liga spagnola tra Maiorca e Athletic Bilbao.Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, lunedì 28 ottobre 2024.