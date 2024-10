Prime pagine 25 ottobre: "Ibra confessa il Milan", "Guida, Inter-Juve e polemiche" "Juventus, Weah chiama David"

Conclusa con un tris di vittorie in Europa League e Conference League, la tre giorni di calcio Europeo lascia spazio al ritorno in campo della Serie A che domina inevitabilmente le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, 25 ottobre 2024.La Gazzetta dello Sport pone il proprio focus in casa, non tanto per la sfida con il Bologna, ancora in dubbio, quanto per il ruolo centrale ritrovato dal dirigentecon "Ibra confessa il Milan".Il Corriere dello Sport pone già lo sguardo verso il big match più atteso di giornata ovvero il derby d'Italia Inter-Juventus e pone lo sguardo sulla designazione arbitrale dell'arbitro Marco Guida:con i tanti episodi controversi che precedono la gara fra cui soprattutto l'ultima direzione arbitrale con rigore inesistente fischiato in Atletico-Lille.

Infine Tuttosport richiama in prima pagina al mercato del futuro di casacon la ricerca del vice-Vlahovic che guarda al Lille e al bomber canadese Jonathan David in scadenza a fine stagione. E i bianconeri hanno un'arma in più da giocarsi Timothy Weah.. E allora:Questi e molti altri titoli nelle prime pagine dei quotidiani, italiani e non, sportivi e non, in edicola oggi venerdì 25 ottobre 2024.