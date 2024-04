Prime pagine 3 aprile: Milan-Inter, derby come scotti. Thiago Motta corteggiato dalla Juventus, Lukaku perderà la Roma

18 minuti fa



Grazie ai gol di Chiesa e Vlahovic la Juventus batte 2-0 la Lazio nella semifinale d'andata in Coppa Italia, stasera si gioca Fiorentina-Atalanta.



Oggi scendono in campo anche Arsenal e Manchester City in Premier League, entrambe in casa rispettivamente contro Luton e Aston Villa, mentre il Brighton di De Zerbi è impegnato sul campo del Brentford.



In Turchia il Feberbahce di Dzeko e Bonucci gioca in casa contro l'Adana Demirspor di Balotelli per restare in scia del Galatasaray di Icardi e Mertens.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, mercoledì 3 aprile 2024.

​