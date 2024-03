Prime pagine 27 marzo: Juve scatto Wendell, Milan caccia al 9. Barone voleva Zaniolo a Firenze

Archiviata la sosta per le nazionali, sabato torna in campo la Serie A. Alle ore 12.30 l'anticipo Napoli-Atalanta apre la 30esima giornata di campionato, poi alle 18 c'è Lazio-Juventus con l'esordio sulla panchina biancoceleste di Tudor al posto di Sarri (martedì di settimana prossima si ripete la stessa sfida a campi invertiti per la semifinale d'andata in Coppa Italia) e alle 20.45 Fiorentina-Milan.



Domenica è Pasqua e non si gioca, le altre cinque gare sono in calendario lunedì. Si chiude alle ore 18 con la Roma a Lecce e alle 20.45 il posticipo Inter-Empoli a San Siro. A 9 turni dalla fine i nerazzurri hanno 14 punti di vantaggio sul Milan, a sua volta a +3 sulla Juventus.

Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, lunedì 25 marzo 2024.

