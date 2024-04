Prime pagine 14 aprile: 'Inter, venti di scudetto', 'Juventus danno zero', 'L'eterno derby a distanza'

Sui giornali oggi in edicola tanto spazio al campionato, con gli anticipi del sabato, che hanno visto vincere il Lecce nella sfida salvezza contro l'Empoli, e pareggiare Bologna-Monza e soprattutto Torino-Juventus. Fari puntati soprattutto sul derby della Mole,. Focus anche sulla domenica di campionato: il Napoli alle 12.30 cerca punti per l'Europa contro il Frosinone, il Milan è di scena a Reggio Emilia con il Sassuolo,(Maignan non è nemmeno partito per il Mapei Stadium)

Nella GALLERY le prime pagine di oggi, domenica 14 aprile

All'estero fanno rumoreil successo del Manchester City contro il Luton (senza Rodri, che ha riposato dopo la richiesta a Guardiola) e la meraviglia in acrobazia di Joao Felix contro il Cadice che vale in tre punti.