Inzaghi si arrabbia, e la Lazio studia in tv. Il gol dell’Udinese nasce da una situazione di palla inattiva senza il fischio dell'arbitro: “Il direttore di gara non ha fischiato”, le parole di Inzaghi e Patric. in realtà Maresca, allontanandosi dalla palla, fa un ampio gesto con il braccio sinistro. Si poteva giocare.



LAZIO IN TV – Come riporta il Corriere dello Sport, al di là dell’episodio, la Lazio deve migliorare sulle situazioni di palla inattiva. Troppi gol subiti, troppi errori. Per questo il tecnico Inzaghi ha deciso di proporre ai suoi giocatori sedute video per visualizzare e correggere gli errori. Rivederlo per non sbagliare più, ecco il segreto di Inzaghi.