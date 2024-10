Leao e Fonseca, la loro storia al Milan a colpi di dichiarazioni e incomprensioni

Una situazione che passa in secondo piano dopo una vittoria tanto bella e attesa e così, seguendo lo slancio del derby, i rossoneri si sbarazzano agevolmente pure del Lecce nell'impegno successivo. Leao risulta tra i migliori in campo e Fonseca non manca di evidenziarlo: “Leao non ha il 50% di allenamento fatto. Ha giocato tanto l’anno scorso, ha avuto la Nazionale, è arrivato senza fare niente durante l’estate: ha bisogno di tempo per stare fisicamente bene. Io con lui ho sempre avuto un rapporto vicino, con una relazione aperta. Gli ho sempre detto che è un grandissimo giocatore ma adesso deve imparare ad essere un giocatore di squadra, che lavora per la squadra, che fa tanto per la squadra. Oggi ha fatto un grandissimo assist ma quello che mi piace di più è che aiuta di più a difendere, io penso che adesso è già diverso. Perfetto? No, non lo è. Lo fa sempre? No, ma lo fa tante volte. E questo per me è molto importante e valuto questo sforzo”.