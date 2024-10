Milan, l'involuzione di Tomori: viaggio dentro la crisi, Pavlovic ha un'occasione unica

OCCASIONE PER PAVLOVIC

Crisi che, mista agli atteggiamenti non consoni a Firenze, lo porterà alla panchina contro l’Udinese e ridarà un’opportunità gigantesca a Strahinja Pavlovic, pronto a rimettersi in luce dopo le ultime uscite che l’hanno visto non essere considerato da Fonseca nelle rotazioni difensive. Il difensore classe 2001, arrivato al Milan dal Salisburgo nel corso dell'estate per 18 milioni di euro più 2 di bonus, è roccioso, è assetato di palloni, uno che si è sempre dimostrato un leader in campo nonostante sia appena arrivato in quel del capoluogo lombardo. Il rendimento lacunoso dell’intera fase difensiva rossonera lo ha un po’ limitato, ma il 23enne ha già dimostrato appieno le proprie qualità e ora Fonseca tornerà ad affidarsene per le prossime partite. Non solo una questione di turnover – visti i 7 impegni ravvicinati in 20 giorni tra Champions League e Serie A – ma anche per dare una lettura chiara alla situazione: Gabbia è il centrale più affidabile, è quello che interpreta meglio il credo calcistico di Fonseca per la sua capacità di leggere in anticipo i movimenti degli attaccanti avversari, Tomori non è più imprescindibile e Pavlovic dovrà, sin dalla sfida contro l’Udinese, tornare a far capire che la sua personalità e il suo stile di gioco aggressivo siano caratteristiche inequivocabilmente fondamentali per il Milan. Se a questo, sarà riuscito a unire anche una maggiore concentrazione e pulizia, ecco che per Tomori l’involuzione vissuta e i comportamenti di Firenze rischiano di diventare un masso pesante da togliersi di dosso. Chiaro come tempo e opportunità ci saranno, ma toccherà a lui ri-meritarsi la conferma, rispettando le indicazioni dell’allenatore portoghese.