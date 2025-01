Leao e Theo Hernandez fuori all'intervallo di Milan-Parma: la scelta di Conceiçao

AFP via Getty Images

Una decisione, quella del tecnico portoghese sul risultato di 1-1, che ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori: fuori dopo 45' due dei giocatori più rappresentativi del progetto rossonero,- Il Milan affronta il Parma a San Siro nel lunch match della 22esima giornata di Serie A e il primo tempo è caratterizzato da tante difficoltà. I rossoneri vanno sotto al 24' per la rete die sono costretti a rimontare, con il pareggio che arriva al 38' per il rigore di(fallo di Suzuki su Pavlovic). Alle difficoltà per il presente si aggiungono quelle per il futuro, visto ilche costringerà il centrocampista francese a saltare per squalifica il prossimo derby con l'Inter.

- Si arriva così all'intervallo sul risultato di 1-1 e alla ripresa del gioco arriva la notizia sorprendente: Conceiçao decide diLeao e Theo si sono accomodati regolarmente in panchina per assistere al resto della gara con i compagni eApparentemente non ci sarebbero motivazioni legate a problemi di natura fisica dietro la decisione, che suona come una scelta tecnica e dunque una bocciatura. Un déjà vu per i due, che già hanno vissuto questa situazione simile con il precedente allenatore Paulo Fonseca.

- Una scelta tecnica quindi che si può legare alla prestazione sottotono di Leao e Theo Hernandez. L'attaccante portoghese non si è visto se non per un lieve contatto in area con Sohm sul quale ha reclamato un rigore senza successo. Il terzino francese, invece, non ha brillato ed è scivolato in occasione del gol realizzato da Cancellieri.