Federico Baschirotto, difensore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa toccando anche il tema legato alla Nazionale:



"Se spero nella convocazione? In realtà non ci penso: è come l'amore, quando non ci pensi, arriva. Voglio fare bene al Lecce, il resto lo si vedrà: sono concentrato. Non guardo ai premi o ai riconoscimenti: se fa bene la squadra, emerge anche il singolo".