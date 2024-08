Lecce-Cagliari 1-0: il tabellino

Getty Images

Lecce-Cagliari 1-0 (primo tempo 1-0)Marcatori: 26' p.t Krstovic (L)Assist: 26' p.t Gaspar (L): Falcone; Gallo, Baschirotto, Gaspar, Guilbert (30' s.t Jean); Pierret (30' s.t Pierotti), Ramadani; Banda (30' s.t Coulibaly), Oudin (11' s.t Tete Morente), Dorgu; Krstovic (45' s.t +4 Rebic). All. Gotti: Scuffet; Luperto, Mina, Zappa (1' s.t Palomino); Augello, Deiola (23' s.t Viola), Prati (1' s.t Lapadula), Marin, Azzi; (23' s.t Felici) Luvumbo, Piccoli (36' s.t Pavoletti). All. NicolaArbitro: Michael Fabbri di RavennaAmmoniti: 24' p.t Zappa (C), 3' s.t Lapadula (C), 20' s.t Falcone (L), 25' s.t Marin (C)

Espulsi: 44' p.t Dorgu (L)