Lecce, chi è Kialonda Gaspar, l'angolano che ha battagliato con Osimhen

Ilsi è assicurato le prestazioni dicentrale di difesa angolano classe 1997 dall'Estrela in Portogallo. Un profilo molto interessante, dato che al salto dalla terra natìa al Portogallo è diventato subito titolare mantenendo il posto per le due stagioni successive. Questo arrivo potrebbe presupporre la partenza successiva di Pongracic, ma intanto Pantaleo Corvino è scatenato.Gaspar, perno della difesa dell'Angola nell'ultima Coppa d'Africa, si è arreso solo alla Nigeria finalista ai quarti di finale, 1-0 con gol di Lookman. Osimhen, lo spauracchio per la difesa delle Palancas Negras, non è riuscito a segnare.

"L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kialonda Gaspar dal CF Estrela. Il centrale difensivo angolano classe ‘97 ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027 con opzione per i successivi due anni".