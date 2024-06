Lecce scatenato: 4 acquisti ufficiali prima di luglio. Chi sono Morente, Pierret, Fruchtl e Gaspar

AFP via Getty Images

Non siamo neanche alla fine di giugno, mancano ancora 4 giorni, e ilha già chiuso 4 acquisti: una partenza a razzo per la società del presidente Sticchi Damiani e del direttore dell'area tecnica, che continua a stupire con nomi esotici e piste da seguire per tutti gli appassionati di calcio e fantacalcio. Sono arrivati un portiere tedesco, un difensore angolano, un centrocampista francese e un attaccante esterno spagnolo.José AntonioOliva, dettoè un esterno che arriva dall', in Spagna, a parametro zero dopo che il club non è riuscito a tornare in Liga una volta retrocesso nel 2022/23. Prima dell'arrivo in Italia, la sua carriera si è sviluppata interamente in patria: dapprima nelle squadra riserve dell'Atletico Madrid, poi all'Atletico Baleares, al Gimnastic e al Lugo. Poi Malaga e infine Elche, con otto reti e due assist nell'ultima stagione. Al Lecce sostituirà Almqvist, che non è stato riscattato, nel ruolo di esterno, destro che gioca a sinistra.

, centrocampista francese classe 2000, arriva dal, seconda divisione francese, dopo che Corvino lo aveva bloccato già qualche mese fa, non affondando il colpo perché la richiesta del club era troppo alta per un giocatore in scadenza. L'arrivo di Pierret a Lecce era slittato di qualche giorno per motivi extracalcistici: il G7 in Italia aveva creato allerta massima in tutta la Puglia, limitando - e in alcuni casi bloccando - il traffico aereo per garantire la sicurezza del gruppo intergovernativo che riunisce le principali sette economie dei Paesi avanzati.

- Forse il nome più noto dei quattro,. In teoria Fruchl ha vinto quattro campionati, ma ha giocato solamente in uno di questi, facendo sola tra il Bayern II e la prima squadra come terzo portiere. Nel 2022/2023 e nel 2023/2024 ha giocato nell'Austria Vienna, difendendo i pali del team austriaco anche in Europa League e Conference. E' stato convocato nelle varie selezioni giovanili della Germania, fino all'Under 20., perno della difesa dell'Angola nell'ultima Coppa d'Africa, si è arreso solo alla Nigeria finalista ai quarti di finale, 1-0 con gol di Lookman. Osimhen, lo spauracchio per la difesa delle Palancas Negras, non è riuscito a segnare. E' un classe 1997 e proviene dall'Estrela, Portogallo, dove non ha faticato a imporsi subito e a tenere il posto da titolare per due stagioni dopo l'arrivo dall'Africa.