Lecce: inizia il casting per il partner di Krstovic tra pezzi pregiati in Serie B e occasioni in A

Partenza in quarta per il Lecce nel calciomercato che, dopo gli acquisti a parametro zero di, cerca il post, il quale non dovrebbe essere riscattato a meno che non venga rivalutato un nuovo prestito. Quindi, Corvino sta cercando ilo la punta che si contenderebbe con lui il posto, a seconda dei piani di mister Gotti. Nel ventaglio delle scelte, il Lecce è alla ricerca di occasioni, giocatori con voglia di rivalsa e, di conseguenza, con un prezzo sostenibile.A proposito di giocatori in cerca di riscatto, dopo una stagione deludente, l’idea che proviene dalla Serie A è quella che fa capo allae in particolare riconduce a. L’attaccante angolano ha avuto il suo exploit proprio dalla Puglia, cioè alla Virtus Francavilla, per poi fare la scalata tra Carpi, Trapani e Spezia prima di arrivare a Firenze. Il magro bottino di tre gol e tre assist in 33 presenze non ha rispecchiato le aspettative dell’attaccante che potrebbe guardarsi intorno per cercare nuova linfa. Corvino e soci sono spesso attenti a queste dinamiche e tendono ad approfittarne per rivalutare un giocatore con nuovi stimoli in Salento che, come ogni anno, ne avrà bisogno per centrare un obiettivo sempre difficile e mai scontato. Gli ostacoli potrebbero nascere a livello economico, in quanto la Viola potrebbe valutare il giocatore intorno ai 7 milioni di euro, cifra che i giallorossi potrebbero sborsare in seguito a delle uscite importanti. L’alternativa potrebbe essere una soluzione in prestito come quella di Piccoli che ha permesso all’atalantino di mettersi in mostra e di rientrare a Bergamo con un bagaglio molto più interessante.

Questo matrimonio s’ha da fare? Riprendendo parzialmente una famosa citazione, ci potrebbe essere il ritorno di fiamma per, attaccante del Cosenza, messosi in mostra nell’ultima stagione di Serie B con ben 20 reti e il secondo posto nella classifica cannonieri. Il giocatore è stato riscattato dalla squadra calabrese versando 2,5 milioni di euro al Parma ma l’agente del calciatore ha avanzato l’ipotesi di lasciare il Cosenza, per cui la società potrebbe chiedere il doppio della cifra spesa per ottenere un guadagno. Dal punto di vista tattico, Tutino ha giocato in un attacco a due e ciò lo rende appetibile anche da questo punto di vista, potendosi affiancare a Krstovic. Tuttavia, l’ottima stagione disputata ha portato su di lui molte attenzioni provenienti sia dalla Serie A che dalla cadetteria, ad esempio dalla Sampdoria che vorrà allestire una squadra per risalire.

B come bomber e, soprattutto, come: sull’attaccante del Palermo c’è anche il Lecce che potrebbe portare alla corte di Gotti un attaccante che segna, nell’ultima stagione 17 gol in Serie B, e soprattutto che ha trovato un ruolo che gli ha permesso di muoversi di più nel reparto offensivo diventando utile anche in costruzione. Il Palermo avrebbe fatto richieste iniziali alte, al momento intorno agli 8 milioni di euro, considerando anche su di lui potrebbe scatenarsi un’asta tra più squadre e, in quel caso, il Lecce potrebbe rinunciare, a meno di importanti risorse economiche a disposizione. Dunque, i giallorossi si muovono tanto sul mercato e, come sempre detto da Corvino, l’attaccante non si può sbagliare.