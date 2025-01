Lecce, Giampaolo incorona Krstovic: "Sa fare tutto, diventerà ancora più forte"

Getty Images

Ilvince 3-1 in rimonta anell'anticipo della 23esima giornata di Serie A e piazza un colpo importante per la salvezza.Al termine della partita, il tecnico dei giallorossiè intervenuto a DAZN: "Nel computo generale delle cose la squadra mi è piaciuta, potrebbe esser stata la miglior partita fin qui. Siamo stati bene in campo nelle difficoltà, qualche errore c'è stato ma abbiamo giocato senza paura e siamo stati pericolosi. Sono stati bravi i ragazzi".- "Credo che la partita con l'Inter fosse quasi ingiocabile tecnicamente e con il fisico. Non puoi aspettare l'avversario però: anche se sai di poter perdere, devi comunque provare a mostrare le tue qualità. La partita di oggi non era semplice: il Parma è una squadra forte davanti e organizzata, bisognava fare tante cose bene. Faccio complimenti alla mia squadra, i ragazzi sono stati molto attenti".

- "Siamo andati in svantaggio e potevamo subire il contraccolpo psicologico, però c'erano le soluzioni giuste da percorrere e ho provato ad infondere fiducia alla squadra. Era una partita troppo importante per non trovare soddisfazioni".- "Questo è un giocatore forte che diventerà ancora più forte nel corso del tempo. Sa fare tutto: nel breve tempo, riscuoterà il successo che merita, a patto che mantenga umiltà e attenzione. Non solo lui: anche altri hanno dato modo di mostrare le qualità importanti".