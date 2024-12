Lecce in ansia per Gaspar: brutta torsione del ginocchio, la prima diagnosi

Nell'azione che ha portato al quarto gol della Roma - nella partita valida per la quindicesima giornata di Serie A portata a casa dai giallorossi col risultato di 4-1 – da parte di Manu Koné, il calciatore angolano è crollato in campo dopo una torsione innaturale del ginocchio.per portarlo fuori dal campo. Il forte sospetto è che ci si trovi di fronte ad una– occorsa nel tentativo, con un contro-movimento, di riprendere la corretta postura del corpo per fermare Pisilli - per i quali saranno necessari accertamenti approfonditi nelle prossime ore.Intervenuto a DAZN nel postpartita, l'allenatore del Lecceha commentato così la situazione: “”. Da inizio stagione, Gaspar (prelevato dall'Estrela Amadora) ha disputato 14 partite in Serie A e due in Coppa Italia.