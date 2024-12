Getty Images

Latorna finalmente a vincere e lo fa conrifilato al, non privo di difficoltà, ma che regala a, alla sua 100esima panchina con i giallorossi, la sua prima vittoria della sua terza gestione. E tre sono i punti conquistati, fondamentali per tirarsi fuori dalla pericolosissima classifica in cui si trovavano i romanisti alla vigilia.Non senza fatica, perché al vantaggio dii giallorossi salentini rispondono entro fine primo tempo con il rigore trasformato da. È nella ripresa che i giallorossi romanisti si scuotono e fanno valere tutta la propria superiorità tecnica, sprecando sì tantissime palle gol, ma concretizzandone altrettante conche chiudono i conti. La Roma prova a rialzarsi e riprende a correre, brutto stop invece per Marco Giampaolo che perde anche per un bruttissimo infortunio uno dei pilastri difensivi come Mario Gaspar.

Marcatori: 13' Saelemaekers (R), 39' Krstovic (rig)(L), 59' Mancini (R), 66' Pisilli (R), 85' Kone (R)Assist: 13' El Shaarawy (R), 59' El Shaarawy (R), 66' Saud (R)ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels (81' Hermoso), Ndicka; Celik (23' Abdulhamid), Koné, Paredes, Angelino; Saelemaekers (56' Pisilli), El Shaarawy (81' Zalewski); Dybala.A disp. Marin, Ryan, Pellegrini, Shomurodov, Soule, Dahl, Le Fée, Baldanzi, Sangare.All: RanieriLECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Jean (64' Pierotti); Coulibaly (64' Berisha), Ramadani (46' Kaba), Rafia (46' Oudin); Dorgu, Krstovic, Rebic (46' Morente).

A disp. Früchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Helgason, Burnete, McJannet, Hasa, Pierotti. All. Giampaolo.Arbitro: Chiffi di PadovaAmmoniti: Saelemaekers (R), Krstovic (L), Kaba (L), Oudin (L), Kone (R)Gran botta di Berisha dalla distanza: Svilar non ci arriva, ma la palla si stampa sul palo.Transizione verticale della Roma che sfrutta lo scivolone, con brutto infortunio di Gaspar. Pisilli serve Kone che prima sbaglia lo stop, ma poi recupera palla e dopo un dribbling batte Falcone.El Shaarawy dal limite, fuori di pochissimo.Dorgu sbaglia in costruzione e lancia il contropiede micidiale della Roma con Dybala che lancia Saud il quale trova l'assist perfetto per l'accorrente Pisilli, bravo a battere Falcone calciando di prima dall'alteza del dischetto.

Mancini trova il tempo giusto sul cross dalla destra di El Shaarawy e batte Falcone.Pisilli si ritrova a tu per tu con Falcone che ancora una volta si supera e dice no.Dybala scambia con Saelemaekers e poi calcia in diagonale sfiorando il palo.Miracolo di Falcone su Saelemaekers. L'esterno belga ancora una volta è il più attivo fra le linee e si ritrova ancora a tu per tu con il portiere del Lecce che questa volta si supera e di piede dice no.- Che occasione sprecata da Saelemaekers! Dybala buca la linea del fuorigioco dalla sinistra e serve a centroarea per il belga che però lascia rimbalzare la palla una volta di troppo e, con tutto lo specchio della porta davanti centra il corpo in recupero disperato di Jean.

Ancora El Shaarawy per Saelemaekers in verticale in area, ma questa volta la palla è più profonda, il belga prova il controllo, ma la palla gli rimane sotto e la difesa leccese interviene.Saud impedisce a Coulibaly di battere a rete su assist in area di Rebic. Chiffi fischia e concede il rigore che Krstovic è letale nel trasformare aprendo il piatto destro e mandando la palla all'incrocio.Sugli sviluppi dell'angolo svetta di testa Ndicka trovando la deviazione in area piccola di ginocchio di Dybala che mette fuori gioco Falcone, ma è Krstovic a salvare sulla linea.

Gran percussione in 1-2 di Manu Kone con la palla che arriva a Dybala dal limite. L'argentino filtra in area per El Shaarawy che mette un cioccolatino a centro area per Saelemaekers il quale, disturbato, calcia a lato di poco strozzando il tiro che è anche deviato in angolo.Non ce la fa Celik che ha accusato un problema muscolare e, dopo aver provato a stringere i denti ha lasciato il campo zoppicando leggermente. Al suo posto è entrato Saud Abdulhamid.Gran palla di El Shaarawy in verticale che pesca il taglio di Saelemaekers. L'esterno calcia male in diagonale ma beffa Falcone con la palla che entra in porta.

Cross di Celik, Dybala svetta da solo a centro area e di testa la gira verso l'angolino lontano. Falcone prima ci arriva ma non è perfetto con la palla che rimbalza e sta per andare comunque in porta, ma poi si riscatta e da terra con la mano aperta riesce a togliere la palla dalla porta.