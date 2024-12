Lecce, infortunio per Gallo: c'è lesione

Getty Images

Ilperde per infortunio uno dei suoi titolarissimi. Si tratta di Antonino Gallo, uscito al minuto 84 della gara poi pareggiata 1-1 nei minuti finali contro la Juventus per un problema muscolare. E gli esami a cui il calciatore si è sottoposto oggi hanno purtroppo per il club salentino evidenziato una lesione.L'U.S. Lecce comunica che il calciatore Antonino Gallo si è sottoposto a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso“ di Lecce, che ha evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra.

Questo genere di lesioni solitamente richiede non meno di 14 giorni per essere smaltita. Di conseguenza Gallo salterà sicuramente la gara contro la Roma ed è in fortissimo dubbio anche per la gara casalinga contro il Monza. Verosimilmente Gallo rientrerà a disposizione di Giampaolo nella gara sempre casalinga del 21 dicembre alle 20.45 contro la Lazio.