Nella prima giornata della, che ritorna nel massimo campionato. Dopo aver lasciato lo scudetto nelle mani del Milan nella scorsa stagione, i nerazzurri diriprendono la caccia alla seconda stella, mentre per i giallorossi salentini, allenati da, l'obiettivo stagionale è la salvezza. Per quanto riguarda, è la 17esima volta che le due squadre si affrontano nel Salento, in Serie A. Nelle precedenti 16 partite. Il Lecce ha12 reti e l’Inter 28. L’ultima di queste partite risale al 19 gennaio 2020, alla 20esima giornata: i giallorossi di Fabio Liverani pareggiarono, con i gol di Bastoni e Mancosu. Oggi tutti in campo alle 20.45,, conFalcone; Gendrey, Cetin, Baschirotto, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Martinez. (All. Inzaghi)