Lecce-Juventus



LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Rafia; Dorgu, Krstovic, Morente. All. Giampaolo.



JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Weah. All. Thiago Motta



ARBITRO: Antonio Rapuano (Rimini)





AMMONITI:





ESPULSI





I GOL E LE AZIONI SALIENTI:

Ora servono i gol, nonostante la piena emergenza causa infortuni, tra cui Vlahovic. La Juventus di Thiago Motta, dopo il doppio pareggio per 0-0 a Milano contro il Milan in campionato e a Birmingham contro l'Aston Villa in Champions League, tornano in campo stasera alle 20.45, al Via del Mare contro il Lecce di Marco Giampaolo, alla prima partita casalinga dopo il subentro a Luca Gotto, nel posticipo domenicale della 14esima giornata di Serie A: i bianconeri, ancora privi di attaccanti, vogliono restare agganciati al treno delle prime e soprattutto interrompere la striscia di due pareggi, mentre i pugliesi dare continuità alla vittoria di Venezia.