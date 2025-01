Getty Images

Cagliari-Lecce 4-1: praticamente incolpevole, anzi, se la squadra non crolla prima il merito è suo.: dalle sue parti Felici passa più del dovuto.: prova a limitare Zortea e ci riesce spesso sino a quando non lo perde nel gol del colpo del k.o: insieme a Bonifazi confeziona l'errore sul pareggio facendosi beffare da un colpo di tacco di Deiola.: il ruolo difensivo ha limitato le sue discese. Nella ripresa viene spostato alto ma subisce la rinascita rossoblù.: alla sua seconda presenza da titolare dimostra di avere una buona personalità.

(dal 18' s.t: entra per risollevare il centrocampo ma non riesce a portare a termine con successo il suo compito).: tiene il centrocampo giallorosso in piedi per un tempo. Nella ripresa sparisce insieme al resto della squadra.: gioca la prima parte di gara, poi molla la presa.(dal 32' s.t).: porta in vantaggio i suoi con un bel diagonale. Il più pericoloso dei giallorossi.(dal 11' s.t: perde la marcatura su Gaetano in occasione del gol del pareggio. Entra per provare a difendere il vantaggio ma sbaglia troppo.

: usa il fisico ma la marcatura di Mina è stata veramente asfissiante.(dal 18' s.t: entro, "spacco" Mina ed esco. In meno di 10 minuti rovina la partita dei suoi.con le sue discese impensierisce spesso nel primo tempo la difesa ospite.(dal 32' s.t).: passa in vantaggio su un campo ostico, poi come la squadra si sgretola non riesce a rimetterla in piedi. Perde uno scontro diretto "pesante"