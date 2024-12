Lecce, le pagelle di CM: Morente fa brillare gli occhi, Pierotti si divora il pari

Getty Images

Lecce – Lazio 1-2decisivo in almeno tre occasioni nel primo tempo. Non ha colpe sul gol di Marusic, mentre sono tante le situazioni sbrogliate in uscita.si fa espellere per evitare un gol che poi arriva ugualmente su rigore. Avrebbe avuto senso al 90° rischiare. A metà gara è una follia.fa valere bene i suoi muscoli contro Castellanos. Puntuale su tutte le chiusure: va un po' in affanno in alcune situazioni, ma trova quasi sempre il modo di mettere una toppa dove serve. (dal 45's.t. +2: tanta corsa, ma anche tanti errori in appoggio. Ruvido negli interventi anche in ripiegamento.

fatica nei duelli con Rovella e Guendouzi. Non funziona bene il suo lavoro di filtroha qualche buona idea per favorire la manovra, ma non sempre i compagni lo seguono. (dal 33's.t.la traversa gli impedisce di trovare il gol del pari, ma il suo impatto sulla gara è stato comunque positivo): propositivo, soprattutto quando agisce sulla trequarti. Gli manca lo spunto decisivo per affondare il colpo vincente. (dal 15' s.t.confusionario nella gestione dei palloni nei momenti decisivi. Fuori posizione sulla botta di Marusic): un paio di combinazioni in verticale sulla sua fascia e poco altro. Si mangia sotto porta il 2-2 nel recupero.

: poco coinvolto nelle azioni, in particolare nel primo tempo. In generale gli arrivano pochissimi palloni da poter giocare. (dal 15's.t.: un'azione personale, che avrebbe meritato maggior fortuna, qualche polemica evitabile con l'arbitro e poco altro nella sua mezz'ora in campo)nel primo tempo fa le prove generali. In avvio di ripresa colpisce con un destro al volo bellissimo.All.anche in inferiorità non rinuncia a giocare. La sua squadra è viva fino alla fine e sfiora anche il pari che avrebbe meritato.