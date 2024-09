DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Lecce-Parma sarà trasmessa da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche su Amazon Prime Video alla sezione 'Prime Video Channels'. Match visibile anche su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (251).

L'app di DAZN è scaricabile anche sui vari device portatili come smartphone e tablet; da browser basterà accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali fornite in fase di registrazione dell'account. Per gli abbonati Sky è disponibile il servizio Sky Go, mentre l'altra opzione è rappresentata da NOW: in questo caso basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione della partita.