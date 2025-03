Lecce-Roma formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Archiviata la pausa per le nazionali, laè attesa da 9 ‘finali’ per sognare il ritorno in Champions League. Ranieri va a caccia della settima vittoria consecutiva. Il, invece, rincorre la salvezza. Contro i salentini è arrivata la prima vittoria di Sir Claudio in questa stagione. Da quella partita è cambiato tutto o quasi. Adesso la Roma lotta per le zone alte ed è riuscita a mettersi alle spalle Milan e Fiorentina.: Lecce-Roma: sabato 29 marzo: 20.45: Dazn, Sky: Dazn, Sky GO, Now

(4-3-3): Falcone, Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Berisha, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente.. Giampaolo.(3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Soulé, Baldanzi; Dovbyk.. Ranieri.qualche dubbio per Giampaolo che deve rinunciare a Gonzalez. Gaspar pronto dal 1’. Diversi indisponibili per Ranieri: fuori Rensch, Saud e Salah-Eddine. Celik non partirà titolare. Non ci sarà Dybala: stagione finita per lui.

sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251), ma visibile in tv anche scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.Lecce-Roma, in diretta streaming, sarà invece disponibile sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili, su NOW e utilizzando Sky Go.- La telecronaca della parita su DAZN sarà a cura di Ricky Buscaglia ed Emanuele Giaccherini. Su Sky sarà affidata a Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti.