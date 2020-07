Il Lecce esce dal Ferraris di Genovaper come il destino si sia accanito contro i giallorossi nel match decisivo per la corsa salvezza.: primo gol subito dopo un errore in uscita di Dell’Orco sfruttato da Pandev che riesce a far arrivare il pallone a Sanabria che batte Gabriel, mentre il gol decisivo è arrivato da un rimpallo sul portiere brasiliano dopo che la palla aveva scheggiato il palo.La descrizione dei due gol genoani, così come quello di Mancosu, raccontano in sintesi la partita:, problema che sta limitando i salentini nell’ultimo periodo. L’ingresso di Lapadula per Babacar aveva dato maggiore pericolosità nell’area rossoblu che ha resistito fino alla fine. In tutto ciò, si è messa di mezzo anche la sfortuna con Mancosu che calcia alto il secondo rigore consecutivo e soprattutto in un match così delicato ma, d’altra parte, come si potrebbe criticare chi si è caricato la squadra nei momenti di difficoltà? Il destino sembrava aver restituito il maltolto al capitano ma la sfortuna si è accanita quando, dopo il pareggio, il Lecce ha rifiatato dopo il forcing per cercare il gol.seppur non abbia comunque rinunciato ad attaccare. A pochi minuti dalla fine arriva una punizione troppo severa per quello che aveva fatto vedere il Lecce., vedi Criscito, Sturaro, PandevLo spettro del tiro di Jagiello, per quanto possa essere difficile da digerire, dovrà essere messo da parte dato che, sfida in cui non ci si aspetta un avversario in ciabatte. La reazione del Lecce contro le rondinelle e il difficile incontro tra genovesi potrebbe ridare ai giallorossi quella spinta per provarci fino alla matematica certezza.