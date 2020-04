due opzioni sul tavolo, legate alla possibilità di continuare a giocare o di fermare definitivamente il campionato. Questo il comunicato: "Il coronavirus ha costretto il mondo intero ad affrontare una crisi senza precedenti. L'Italia è tra le nazioni più colpite con una drammatica caduta del Pil del Paese e milioni di lavoratori interessati dalla misura degli ammortizzatori sociali. Il settore calcio vivrà parimenti una situazione estremamente difficile, anche in caso di ripresa differita delle restanti partite di campionato e Coppa Italia, mettendo a repentaglio la tenuta di tutto il sistema, da sempre sostenuto dalla Lega Serie A grazie al contributo mutualistico per le serie minori e gli altri sport. Il contesto sopra descritto richiama tutti ad un atto di forte responsabilità, con i Club pronti a fare la propria parte sostenendo ingenti perdite per garantire il futuro del calcio italiano.In linea con le azioni volte a diminuire il costo lavoro adottate a livello nazionale e internazionale,Questo intervento, necessario per salvaguardare il futuro dell'intero sistema calcio italiano,Resta inteso che i Club definiranno direttamente gli accordi con i propri tesserati".Il comunicato prosegue: "​La Lega Serie A sta seguendo l'evoluzione dello scenario in stretto coordinamento con la Uefa, la Figc e l'Eca.L'Assemblea riunita oggi ha inoltre analizzato le raccomandazioni per la ripresa di gare e allenamenti delle varie discipline sportive prescritte dalla Federazione Medico Sportiva Italiana, alla luce dell'attuale situazione di emergenza. A tal proposito entro fine settimana la Federcalcio emanerà le relative norme medico sanitarie".