o, perlomeno, ad essere quantomeno previsto dai. La speranza di riuscire a concludere il campionato con la formula che è stata pensata e portata avanti nel corso degli ultimi anni è ovviamente la priorità,. E per questo l'ipotesi playoff si sta facendo sempre più concreta.Le parole del Ministro dello Sport Spadafora nella mattinata di ieri sembravano più un monito che non un appello verso i massimi dirigenti del nostro calcio che, infatti, da tempo stanno studiando, senza aver ancora raggiunto un accordo: "Occorre dare delle priorità e non è comprensibile sentire che non c'è spazio per i recuperi. Il mio consiglio è di ragionare anche su scenari diversi perché non sappiamo cosa accadrà e".Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il presidente della FIGC Gravina e il presidente della Lega Serie A, Dal Pino hanno rassicurato il ministro che due opzioni sono al vaglio dei club.n cui non si riduca troppo il numero di partite scendendo dalle 380 previste alle 340-350.(magari legate alla posizione in classifica) e i cui punti verranno sommati a quelli ottenuti prima dello stop per generareprima dei veri e propri playoff scudetto e playout retrocessione.ma formulata, magari con gare di andata e ritorno e con vantaggi per le prime 4 in classifica, sulla base degli attuali playoff di Serie B. Questa formula potrebbe anche prevedere una sorta di "bolla" in cui disputare l'intera fase finale in stile NBA in un unico posto.Sono però ancora molti i nodi da sciogliere e, in particolare, sono due quelli più complicati da districare.Finora i top club stanno ponendo un freno a una formula allargata a 8 squadre per i playoff perché non sarebbero disposte a mettere a rischio l'accesso ai fondi di una competizione così importante., da collegare alle trattative per il triennio 2021-24. Come reagiranno Sky e Dazn alla riduzione inevitabile del numero di gare da trasmettere? E come inciderà questo sulle offerte per il triennio successivo. La partita playoff è appena iniziata.