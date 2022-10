Ecco il commento diffuso dal presidente della Lega Serie Ain merito alla nomina di Andrea Abodi quale Ministro dello Sport “Congratulazioni ad Andrea Abodi. La sua vasta esperienza nelle leghe professionistiche e nell’Istituto per il Credito Sportivo, per citarne solo alcune, ne fanno profilo ideale e sono sicura garanzia di competenze e professionalità per favorire le riforme del calcio, con l’urgenza delle infrastrutture, delle risorse e della cultura, e per sostenere tutto lo sport italiano. Un ringraziamento al Governo e al Presidente della Repubblica per aver ripristinato un Ministro dello sport”.