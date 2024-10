Lega Serie B, la Sampdoria e Manfredi spingono per Mammì, ma lo stallo sulla presidenza continua

La corsa per la nomina del nuovo presidente della Lega di Serie B rimane in stallo, con poche aspettative di una risoluzione imminente. Nonostante una nuova Assemblea sia stata fissata per il prossimo lunedì, non è prevista alcuna elezione, poiché il voto non figura tra i punti all’ordine del giorno. E lasta provando a far passare la sua linea.Al centro delle discussioni, uno dei temi più divisivi è la questione dei diritti televisivi, che sta creando tensioni tra i club. Matteo, esperto del settore media, è indicato come il candidato favorito, supportato da Matteo. La Sampdoria, già protagonista del rinvio delle elezioni del 12 settembre, capofila del gruppo che ha spinto per questa soluzione, sta cercando di promuovere Mammì e ottenere il consenso di altre squadre. Tuttavia, Mammì non è l'unico nome in circolazione: altri potenziali candidati, come Luigi Carraro, presidente della Federazione Internazionale di Padel, restano ancora nell’ombra, insieme ad altre figure ancora meno esposte.

Le divisioni tra i venti club sono emerse chiaramente durante lelo scorso settembre, senza riuscire a trovare un consenso sul successore di Mauro Balata. Quest’ultimo, che ha perso la fiducia per una riconferma del suo mandato, dovrà affrontare in Assemblea anche il tema della frammentazione tra le squadre.Nonostante i tentativi di mediazione, il clima politico che circonda la Serie B, con personaggi influenti come Gravina, Lotito e Casini, sembra rallentare qualsiasi passo verso una soluzione rapida. Secondo Il Secolo XIX molti osservatori ritengono che la situazione potrebbea fino all'Assemblea straordinaria della Figc, programmata per il 4 novembre, dove si discuteranno importanti modifiche statutarie. Alla luce di questo contesto, non è escluso che l'elezione del nuovo presidente della Lega di Serie B venga rimandata addirittura al 2025.